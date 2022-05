Mickael FAIVRE

Passionné par les produits techniques, les tendances et l'innovation, je souhaiterai mettre à profit mes connaissances techniques, mes compétences scientifiques et mon relationnel au service d'une entreprise qui souhaite maximiser ses performance industrielles ou fiabiliser ses processus.

Mon parcours atypique et mes expériences personnelles me permettent aujourd'hui de m'intégrer facilement dans un nouvel environnement et de faire avancer les projets avec les différentes parties prenantes.