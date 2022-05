Mickael FARGES

Fort de mon expérience acquise au sein du cabinet conseil Van Der Linden en tant que consultant pour l’amélioration continue puis au sein de la société Eurocopter en tant que responsable adjoint du service test et inspection, j’ai pu développer au cours des dernières années un fort leadership qui m’a permis de mener à bien les missions qui m’ont été confiées.

J’ai également développé mon niveau de maîtrise de l’anglais grâce à un voyage linguistique de 9 mois en Australie.



La mise en place et le suivi de systèmes de management qualité, la gestion et l’animation de projet sont autant de missions pour lesquelles j’use d’un sens de rigueur, d’un esprit d’équipe et d’analyse. Afin de mener à bien mes missions, je travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des responsables des différents services connexes en fonctions des orientations de la direction.



Dynamique, volontaire et organisé, je suis très motivée à l’idée de mettre mes compétences à disposition d’une nouvelle société. Ma capacité d'adaptation me permettra j'en suis sure de m'intégrer rapidement dans une nouvelle structure.