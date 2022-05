Mickaël FAUQUE

Après avoir suivi un cursus de 2 ans en école d’architecture, j’ai suivi une formation de BTS Agencement de l’environnement architectural me permettant d’allier technique et esthétique.



Fort d’une expérience de 10 ans dans le domaine du bâtiment et de la coordination de travaux, j’ai acquis une rigueur et des connaissances me permettant de répondre aux attentes des clients et de suivre un projet de la conception à la réalisation.



Calme, posé, j’ai un esprit carré dans une tête bien ronde. Mon pragmatisme et mon sens de l’organisation permettent au projet de se dérouler en harmonie.



Ma devise : « Tout problème a sa solution ! »



Mes compétences :

Archicad

AutoCAD

Vectorworks

Envisioneer