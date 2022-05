Mickael FRADIQUE

Je suis responsable de recherche et développement au sein d’une société certifiée ISO 9001 et ISO 13485.

Ma fonction consiste à concevoir des dispositifs médicaux dans le domaine de la nutrition entérale. Ces produits sont soumis aux normes médicales d’appareils médicaux électriques de classe IIa avec software embarqué.

Au démarrage du projet, Je définis le cahier des charges en fonction des besoins du marché, propose des solutions en réalisant une analyse fonctionnelle. En suivant une analyse des risques produits (selon ISO 14971), je m’assure du bon respect des normes harmonisées des dispositifs médicaux.

J’effectue la conception sous logiciel 3D Solidworks pour définir l’ensemble des plans et nomenclatures du produit afin de l’amener en phase d’industrialisation.

Je m’occupe de la recherche de fournisseurs, du pilotage en sous-traitance de la partie électronique (hardware et software) ainsi que la gestion des achats et des stocks de composants.

Je participe à l’élaboration des dossiers techniques afin de les présenter à l’organisme notifié. J’ai ainsi contribué à la certification ISO13485 en conception de la société et l’obtention de plusieurs marquages CE.

J’assure la fabrication du produit ainsi que le service après vente. Cela me permet de visualiser le cycle de vie du produit en adoptant un suivi d’amélioration continue.



Mes compétences :

Conception

Médical

Mécanique

Gestion de projet

Productique