Mickael FRENEHARD

Mon expérience professionnelle m'a permis de côtoyer au quotidien différents donneurs d'ordres et d'être à l'écoute de leurs attentes.

D'un bon relationnel, j'aime le contact avec les clients, avec les collaborateurs et avec les professionnels que je suis amené à rencontrer.

J'ai découvert durant mon expérience différents aspects du métier : chantiers, bureau d'études, conduite de travaux et animation de réseau de professionnels.

L'importance des équipes chantier ainsi que celle de l'encadrement me sont acquises et j'ai eu preuve pendant mon parcours que pour mener à bien un projet l'aspect humain est primordial.

Mes précédents postes m’ont permis de suivre les projets de la phase d’étude jusqu’à la facturation.



Avec une dominante dans l'électricité industrielle, j'ai également participé à des prestations globales avec tuyauterie, mécanique, transfert mais aussi des chantiers courants forts, tertiaires.





Mes compétences :

Facturation

Encadrement

Automatisme

Communication

Industrie