Mickaël FREYERMUTH

Je suis actuellement responsable technique dans une société qui fabrique des bouchons de liège, j'ai une expérience de manager opérationnel industriel de quinze an passés au contact des homme sur le terrain aussi bien en production qu'en technique et en commercial.

je suis dynamique,un gestionnaire rigoureux et négociateur réfléchi.



Ma devis "TOUS POUR UN UN POUR TOUS"



Mes compétences :

Dynamique

Gestionnaire

Manageur

Production

RIGOUREUX

Technique

Gestion

Qualité

Management

Lean IT

Gestion de projet

Amélioration continue

Rigueur

Gestion de la production