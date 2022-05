Responsable de la conception, de la mise en œuvre et du suivi de projets de transferts industriels dans des sites de fabrication situés à l’étranger : Slovaquie, Chine, Roumanie...

Ces transferts sont réalisés sans interruption de livraisons, dans des sites existants ou non. Dans ce dernier cas, le transfert comprend également le démarrage, la validation et la formation des nouvelles unités de production.