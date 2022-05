Je m'appelle Mickael GONTHIER

actuellement Chef des Ventes VN/VO à HYUNDAI ECORE Saint-Denis ( GBH)

je m'occupe de l'encadrement, et du suivi d'un groupe de conseillers en véhicules neufs HYUNDAI et occasion Multi marques à l'île de la Réunion. (NORD- EST)

Titulaire d'un Brevet de technicien supérieur en force de vente, cette formation ma permis de gagner en organisation mais aussi en maturité pour réussir la ou d'autre échoue. Ma pugnacité me permet aujourd'hui de prendre chaque challenge comme un nouveau défis à relevé. je suis un adepte du KAIZEN et du management participatif.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Automobile

Informatique

Management

Négociation

Marketing

