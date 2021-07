Au cours de mes différentes expériences professionnelles, de mes stages et projets précédents, j’ai acquis un esprit d’écoute et d’analyse, ainsi qu’une certaine efficacité pour le travail d’équipe.



D'un naturel calme, sérieux, persévérant et volontaire, je suis capable de m’adapter en fonction des situations qui se présentent.



Mes compétences :

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 9001

Auditeur interne

Sauveteur secouriste du travail

ISO 26000

Création et animation de formation

Animation de réunions