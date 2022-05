Mickael GREBIL

Ingénieur franco-allemand en eau potable et assainissement



Expérience de 5 ans en Allemagne en conduite de travaux: appui technique pour la construction de stations d'épuration et d'unités de production d'eau potable (Allemagne et Suisse).



Expérience de 10 ans en France en conduite de travaux:

travaux de réseaux secs et humides, voirie.



Chantier Référence (de 2009 à 2011): Responsable technique et commercial pour les VRD du chantier de la centrale EDF (Cycle combiné gaz) de Blénod les Pont à Mousson



Depuis Janvier 2012: SADE CGTH - Chef d'Antenne à Forbach.



Mes compétences :

Responsable

BTP

Ingénierie

Gestion de la relation client

Eau potable

Environnement

Eau

Travaux publics

Vente