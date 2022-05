Mickaël GURAK

Jeune ingénieur automaticien, j'ai obtenu un Master Génie des Systèmes Automatisés. J'ai toujours été intéressé par les automatismes et l'informatique industriel. C'est pour cela que mes études se sont orientées autour de l'automatisation. J'ai eu l'occasion durant mon cursus de programmer différents automates et SNCC (Siemens - Schneider - Beckhoff) et de développer plusieurs supervisions (WinCC - TIA PORTAL).









Mes compétences :

Supervision Industrielle

Automatismes industriels

Automatique