Mickaël HARDOUIN

Vignerons depuis 2007 à mon compte dans le Maine et Loire, j'ai aussi convertis mon exploitation viticole en bio certifié ecocert.

Mon entreprise fonctionne très bien hormis pas mal d'aléas climatique ces dernières années.

à bientôt 44 ans j'envisage de changer de région et recherche un poste de maître de chai avec ou sans personnel , à l’étranger ou non, ma seule exigence sera de travailler avec des raisins bio ou à convertir.

La notoriété de mon domaine n'est plus a faire ( les clos Maurice), j'aimerai utiliser mon expertise et mes compétences ailleurs.