Nicolas HARDOUIN

Bonjour,



Je suis actuellement titulaire d'un DUT GTE (Génie Thermique et Energie) et d'un certificat Technicien de maintenance en parc éolien (BZEE & GWO).



J'ai été affecté à la filiale VALEMO du groupe VALOREM afin d'intervenir sur les équipements de structure des éoliennes. Mon objectif est d'assurer la disponibilité des moyens de production en électricité en effectuant la maintenance préventive et corrective de ces machines (principalement sur des SENVION mais aussi sur de l'ACCIONA, GAMESA).



Mes compétences :

Thermique du bâtiment

Communication

Communication visuelle

Construction de plans

Dimenssionnement chauffage/climatisation/froid

Travail en équipe

Sens du relationnel

Sens de l'organisation

Electrotechnique