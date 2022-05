Mes compétences :

- Pose de pavées et de bordures

Pose de canalisation des eaux usées et eaux potabl

Mise en place des réseaux secs

- Maçonnerie et pose d'élément de soutien

Démolition marteau piqueur

Pose de macadam , compactage

Expérience caces (terrassement , compactage)

Signalisation verticale et horizontale

Implantation du chantier