Mickael HERBERT

Responsable d'une plateforme Multi-activité dans la région Rhône Alpes, 20 ans d'expérience en management et développement commercial. j’ai eu jusqu’à 150 salariés sous ma responsabilité, en collaboration avec différentes équipes managériales.

Impliqué dans la formation et l’évolution de mes collaborateurs, mon engagement pour la sécurité a permis de fédérer des équipes pour réaliser des actions d’information et de prévention auprès de l’ensemble du personnel.

En m’appuyant sur le Lean management et sur des process qualité, j’ai également développé et optimisé les flux des plateformes réception et mécanisation que j’ai dirigées.

Tout au long de mon parcours j’ai tenu à m’adapter aux différents environnements afin de mener à bien les missions qui m’ont été confiées tout en étant force de proposition



• Gestion d’agences (budgets, objectifs, plans d’action, comptes d’exploitation et rentabilité)

• Développement commercial (pistes de développement, négociation et suivi de contrats complexes)

• Management d’équipes (recrutement, formation et animation jusqu’à 150 personnes)



Vous recherchez votre responsable capable de manager des équipes, garant de la qualité et de son organisation, qui atteint les objectifs qualitatifs et quantitatifs attendus en coordination avec les autres flux. Ce pilotage opérationnel exige rigueur et sens du résultat, tout en assurant la santé et la sécurité des équipes.

Je souhaite aujourd’hui mettre mon expérience managériale à votre service et ainsi étendre mon projet professionnel



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Commercial BtoB

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Gestion de la production

Conduite de projet

Commercial BtoC

Management transversal

Budget et Controlling

Gestion de parc automobile

Planification

Conduite du changement

Microsoft Office

Leadership

budgets

pack office