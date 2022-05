Mickael HERCOUET

Après avoir obtenu mon BTS comptabilité et gestion des organisations, je me suis dirigé vers une filière qui me passionnais beaucoup plus : l'économie.

J'ai donc étudié en licence Administration économique et sociale, dans laquelle j'ai découvert un domaine sur lequel j'ai décidé de me consacré entièrement : Le marketing.

J'étudie actuellement en Master of sciences in international marketing à l'école supérieure de commerce de Rennes.

Après mon stage de 6 mois en stagiaire de marketing des services à Manitou Group, j'ai poursuivi mon expérience dans le commerce / Marketing au sein de l'entreprise Heineken dans laquelle j'exerce toujours mes fonctions, je suis à la recherche d'un poste en marketing !



Mes compétences :

Économie

Comptabilité

Marketing opérationnel

Marketing stratégique