Mickael HONORÉ

Je suis actuellement employé au sein de l'entreprise IBM Service Center située à Lomme.



Cela me permet d'approfondir mes connaissances dans le domaine du test et d'acquérir l'expérience nécessaire à mon évolution.



Titulaire depuis Août 2017 de la certification ISTQB level foundation, je met à disposition mon savoir et mes acquis au sein de mon équipe projet.



Mes compétences :

Java

PHP 5

Test unitaire

Assiduité

Communication

Sport

Spécifications fonctionnelles

Test fonctionnel

Rédaction

HP Quality Center

JDBC

Cisco Certified Network Associate

SQL

Mailing

Microsoft Office

QuickTest Professional