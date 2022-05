Mickaël JACINTO

Jeune diplômé aux technologies de l'information de l'école SUPINFO, j'ai actuellement deux casquettes:



- je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur en développement dans le web ou tout autre type de technologies puisque j'ai été formé à différents langages et j'aime toujours développer de nouvelles compétences



- je suis également auto entrepreneur en développement web. Je suis capable de réaliser tout type de sites ou d'applications web. Mon parcours m'a amené à être performant dans le domaine du e-commerce, je connais donc bien le développement de boutique en ligne (Prestashop en particulier) et leur logique, les besoins en référencement et en communauty management. Par expérience, je suis capable de conseiller également sur la mise en valeur d'un site e-commerce.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Php/mysql

C# ASP .Net

Merise

Prestashop

Wordpress

UML 2.0

Java/j2ee

JavaScript/Ajax

Business intelligence

JQuery Mobile

Agile Development

SQL Server

oracle

Langage C / C++

ERP

JQuery & JQuery UI

Management de projets

Management d'équipe

web mobile