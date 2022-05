Mickaël JUIN

Fort de mon expérience dans le bâtiment depuis plus de 20 ans, jai pour mission chez Knauf France au niveau national le développement et le suivi de 3 marchés.



Premier marché :

Animation et développement sur le territoire national des industriels fabricants de mur en béton armé à isolation intégrée (MCII), Prémurs isolés et Murs sandwichs.

Le marché du mur en béton armé coulé en place (chantier) à isolation intégrée, mis en oeuvre par les entreprises générales du bâtiment.



Deuxième marché :

Animation et développement sur le territoire national du marché des remblais allégés en polystyrène expansé.

Aujourdhui, on ne compte plus les chantiers qui ont recours au polystyrène expansé Knauf Geofoam TP : Remblais routiers, remblais bâtiments, paysagers et maritimes (digues, flotteurs de ponton, flotteurs de petite embarcation réalisée en thermoplastique).

Une gamme de produits destinée aux entreprises de travaux publics, entreprises générales du bâtiment, paysagistes, pour réaliser des remblais allégés avec des blocs de polystyrène expansé.



Troisième marché :

Animation et développement sur le territoire national du marché de la rénovation énergétique (CEE).

Depuis la crise sanitaire du Covid-19, ces aides massives sont l'un des axes majeurs des plans de relance du secteur bâtiment ! Elles sont donc plus que jamais d'actualité et amenées à être prorogées.

Notre responsabilité environnementale : La rénovation thermique des bâtiments est l'un des piliers des projets gouvernementaux pour la transition énergétique et la croissance verte. Et pour cause, les bâtiments sont les plus gros consommateurs d'énergie tous secteurs confondus, avec 43 % des consommations en France.

Saisir l'opportunité des aides à la rénovation : L'intérêt de la rénovation thermique ne fait plus débat Pour la favoriser, des aides sont disponibles, leur existence est une bonne raison de faire des travaux ces incitations pouvant permettre de financer 50 % de l'investissement !