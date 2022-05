Mickaël LABBENS

Responsable d'agence chez Kiloutou en charge de la gestion de l’agence : B2B, animation d’une équipe commerce et technique, conduite de réunion, gestion administrative et comptable, gestion du parc matériel de l’agence, négociation et suivi du client professionnel, visites chantiers, RDV prospection, accueil et ventes.

Pompier volontaire (au grade de caporal chef) depuis 2004, ayant toutes mes formations initiales de Sapeur Pompier Volontaire ainsi que le SSIAP 1+ CQP APS + Sauveteur Secouriste du Travail.

Pour toutes informations complémentaires (CV, lettre de motivation) n'hésitez pas à me contacter par mail à: labbens.mickael@gmail.com

Cordialement,

MICKAEL LABBENS



Mes compétences :

Secourisme

Management

Commerce

Pompier volontaire

Prospection commerciale

Sécurité