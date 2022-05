Mickaël LAGUERRE

Issu d'un baccalauréat série Scientifique, je me suis orient vers un DUT Informatique sur Toulouse à l'université Paul Sabatier.

Après l'obtention du DUT, j'ai choisi de me spécialiser dans le développement web (domaine où je me sentais le plus à l'aise) en effectuant la Licence CISPM à Castres en alternance.



J'ai suis cette formation par la voie de l'apprentissage, j'ai travaillé pour l'entreprise perles and co à Albi. Je m'occupais du développement du site, de la retouche de photos, saisie des livraisons...



Depuis octobre 2010, je travaille au sein de l'Estive, la Scène Nationale de Foix et de l'Ariège. Je suis à la fois webmaster et community manager. Je gère le site internet et le blog, je rédige les articles pour ce dernier, j'anime la page facebook et twitter, je réalise des interviews, des vidéos et des photos...