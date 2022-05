Mickaël LAGUERRE

Domaines d'étude : R&D, agro-alimentaire, biochimie, cosmétique, nutrition...



- Développement d'extraits végétaux et d'ingrédients naturels

- Nouvelles techniques d'éco-extraction

- Étude des propriétés antioxydantes de polyphénols

- Extraction, caractérisation et mise en œuvre de lipides naturels

- Analyse et production de composés d'arôme et d'huiles essentielles

- Encapsulation de polyphénols pour le secteur cosmétique

- Hydrophobation de polyphénols pour améliorer leur activité antioxydante dans les matrices lipidiques

- Ciblage mitochondrial des polyphénols naturels et synthétiques

- Étude des interactions protéine-polyphénol et phospholipide-polyphénol en milieu micellaire



Compétences extra-scientifiques :

Gestion de projets et coordination transverse, marketing, sourcing de matières premières, consulting, veille scientifique, normative et concurrentielle, encadrement d'étudiants, de techniciens et d'ingénieurs





Mes compétences :

Cosmétique

Tensioactifs

Polyphénols

Agroalimentaire

Lipides

Substances naturelles

Nutrition/santé