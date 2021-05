Aurélie GOUX

Docteur en Nutrition-Santé, je travaille dans le service Recherche en Nutrition d'une entreprise internationale agro-alimentaire depuis plus de 4 ans.



Mes différentes expériences professionnelles en France et à l’étranger m'ont permis d'acquérir des compétences variées en nutrition ainsi que des qualités relationnelles et pédagogiques auprès de différents publics cible. Je suis autonome, rigoureuse et motivée et j’ai une grande capacité d'adaptation.



Si vous connaissez certaines opportunités, n'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions discuter de façon plus approfondie de mon parcours et de la façon dont nous pourrions collaborer.



Mes compétences :

Recherche

Nutrition

Santé

Nutrition humaine

Gestion de projet

Biochimie