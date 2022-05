Mickaël LE GOFF

Dirigeant d'ESSENTIEL, agence de communication, Rennes.



Communiquer ne se limite pas à la création d'outils de communication. La valeur ajoutée de notre agence de communication repose sur une approche globale combinant conseil et solutions opérationnelles, afin de cibler les actions nécessaires à la réussite de vos projets : stratégie, communication visuelle, sites internet, évènements... J'ai une équipe formidable, dont chaque membre est expert dans sa partie.



Quand trop d'agences vendent de la communication 360° ("usines à gaz" souvent), nous essayons d'aller à l'essentiel pour toucher vos cibles avec le maximum d'impact... Bref, nous faisons de la communication 10° :).



En ce qui me concerne, mon expertise première est celle où je prends le plus de plaisir : l'accompagnement des organisations dans leur stratégie de communication. Parfois cela signifie mener un audit, mais je préfère dans ce cas le terme de diagnostic... partagé. Je conseille au quotidien les dirigeants et leurs équipes pour optimiser leur communication, en misant sur le transfert d'une partie de nos savoir-faire...







Mes compétences :

Création

Conseil

Web

Internet

Communication

Marketing

Publicité

Management