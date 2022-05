Mickaël LEGRAND

Je travaille sur la suite SAP BusinessObjects et ses outils.

Installation des plateformes XI 3.1, BI 4.0 et BI 4.1, dimensionnement, conception de rapports et d'univers, analyse et résolution d'incidents, mise en place de bases de données et de plan de maintenance, mise à jour et migrations.

Après un peu moins de 3 ans à ne travailler que sur la suite SAP BusinessObjects, un peu partout en France pour du public et de grands comptes, j'ai acquis une réelle expertise sur le produit et ne demande qu'a élargir mon domaine de compétences.



Mes compétences :

SAP BusinessObjects BI 4.0

analyse et résolution d'incidents BusinessObjects

Microsoft SQL Server

Sybase SQL Anywhere

Univers design tool

Information design Tool

SAP BusinessObjects BI 4.1

SAP BusinessObjects XI 3.1