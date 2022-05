Mickaël LENFANT

Chez SBT-HappyNeuron, je suis chargé des contenus éditoriaux et de formation pour les orthophonistes, ainsi que du suivi de projets de programmes d'évaluation/rééducation du langage. Mes activités R&D traversent les champs de l'orthophonie, de la neuropsychologie et de la didactique.

Côté enseignement, mes cours sont axés principalement sur les Sciences du Langage (acquisition et développement, sociolinguistique, didactique), l'expression orale et écrite, les techniques de communication, la littérature de jeunesse.

Par ailleurs, je suis co-auteur de batteries d'évaluation du langage (Exalangs) et de divers programmes de rééducation orthophonique (Pragmo)



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Pédagogie

Travail en équipe

Communication écrite

Autonomie professionnelle

Communication orale

Organisation du travail

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Rédaction

Créativité

Ingénierie pédagogique