Mickael LEROH

Fort de son expérience de 20 ans dans le deejaying , turntablist émérite ( demi finaliste de la DMC NUMARK french scratch cup 2008 ) DIAMS fait bouger les dancefloors avec ses sets millimétrés . Distillant un subtil mélange de hip hop , de glitch hop et de dubstep , parsemé de scratchs incisifs , le dj cannois DIAMS ramène un peu de fraicheur dans le paysage musical d aujourd hui . Habitué des festivals , des pubs et clubs du sud de la france , il fait l unanimité par sa technique et ses séléctions pointues .

A partagé l affiche avec des artistes tels que Q-bert , Adam F , Benga , Zoxea , B-real de Cypress Hill , Dj Food , Beat torrent , Mc2 , Dj Vadim , Scratch bandits crew , Under kontrol , Mix Master Mike , Cut chemist , Son of kick , Grems , pour ne citer qu eux ...



