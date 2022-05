Mickael LOEUILLE

Ingénieur Supélec et du Georgia Institute of Technology (US), j'ai commencé ma carrière dans le conseil d'abord chez Accenture puis chez Kurt Salmon. J'ai eu l'opportunité de mener de nombreux projets de transformation dont certains à l'international



En 2012, j'ai passé ma certification de coach au sein de l'Ecole de Coaching de Paris. Je me suis alors progressivement orienté vers le conseil RH et le coaching. J'ai également commencé :

- A enseigner (au sein de Dauphine notamment).

- A former en entreprise

toujours autour des problématiques managériales.



Passionné par ce type d'accompagnement, je crée Valeurs & Talents en 2015 pour recentrer mon activité d'accompagnement autour de l'homme. Je suis en effet persuadé que c'est là que se situe la clé pour transformer durablement l'entreprise.



Mes compétences :

Formation

Conseil

Analyse Transactionnelle

Gestion de projet

Coaching

Stratégie digitale