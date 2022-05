Mickael LOIR

POUR RENTRER DIRECTEMENT EN CONTACT : loir_mickael@hotmail.fr



- Entrepreneur

- Senior consultant chez SterWen Consulting

- Business Analyst chez ACCENTURE



Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce SKEMA (CERAM) (Master in Management spécialisation Audit et Expertise



COMPÉTENCES :

- Réorganisation et amélioration des processus

- Pilotage de projets et conduite du changement

- Réseaux sociaux / digital- Entreprenariat



Domaines d'expertises : Stratégie digitale, Métiers des Titres / Fonds OPCVM, Processus Front / Middle /Back, Banque privée / AM



Mes compétences :

Banque privée

Conseil en management

Conseil

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Amélioration de process

Conseil en organisation

Conduite du changement