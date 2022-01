Ronan GARNIER

Conseil

Management de transition, conduite du changement.

Audit organisationnel, recueil et synthèse des informations, préconisations.

Gestion de la relation client,Customer Relationship Management, E-commerce.

Formation au management, conduite dentretien, détection de compétences.

Outsourcing, recherche de partenaires stratégiques, aide à la prise de décision.

CRM: Salesforce, Siebel.





Management

Gestion de service clients, pilotage, management par objectif, coordination encadrée.

Optimisation et développement de compétences, coaching, brainstorming.

Conduite du changement, gestion RH post fusion, environment social tendu.

Formation initiale et continue, planification, organisation.

Facturation des prestations et suivi des budgets, reporting.

Responsable dunités de 15 à 60 personnes.



Atouts

Leadership, esprit entrepreneurial, ouverture desprit et créativité.

Innovation technologique, veille stratégique, recherche de solutions optimisées.

Focus client.



Mes compétences :

Management

Gestion de la Relation Clients

Recherche et Développement

Consultant

Conduite du changement

Audit opérationnel et organisationnel

Contact Center

Conseil

Salesforce

CRM

Véhicule électrique

Audit

Siebel

Leadership

Cloud computing

Coaching