Mickaël LOPPÉ

Je ne sais plus si c'est le sport ou la vie professionnelle qui en sont à l'origine, mais je ne suis jamais mieux qu'au sein d'une équipe évoluant vers le même objectif.



L'activité (professionnelle) est forcément importante pour moi, mais peut-être pas autant que l'équipe et l'environnement dans lesquels elle se réalise.



Toujours disponible pour aider les autres, je suis d'un naturel optimiste et consensuel.



Tout est affaire d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, c'est sans doute ce qui permet de rester agréable et courtois avec les personnes que l'on cotoie à longueur de journée...



Mes compétences :

MOVEX

Support