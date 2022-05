Mickaël LOPES

Bonjour,





Je suis actuellement en poste en tant que consultant en système d'information Achats pour de grands comptes (Boehringer Ingelheim, Bouygues Construction, Zadig & Voltaire, Federal Mogul, Razel...). Je m'occupe de conseiller les clients dans la mise en place d'outil de gestion des achats & d'e-procurement, sur des projets nationaux ou internationaux, permettant de gérer l'ensemble des process achats : depuis l'émission des besoins jusqu'à la réception des marchandises commandées en passant par la gestion des accords cadres, work-flow et reporting achats.

Je reste très motivé par l'opérationnel achats auquel je me suis beaucoup attaché lors de mon expérience en consulting achats.





Le rôle d'acheteur me permet d'exprimer les qualités d'écoute, de négociation, de synthétisation, globalement le relationnel humain. C'est via cet épanouissement que je trouve la motivation de réussir les objectifs fixés et de créer des partenariats clients/fournisseurs stables dégageant des gains allant au delà des coûts.



C'est donc après ma formation au MAI de Bordeaux que je suis devenu consultant acheteur pour 2 sociétés aux secteurs d'activités différents. J'ai pu atteindre mes objectifs achats notamment grâce à la qualité d'écoute, avec les clients internes et la direction, mais aussi de négociation avec les différents partenaires-fournisseurs.





Mes expériences au Canada (1 an à Toronto) furent très enrichissantes (travail et bénévolats), ce fut la chance pour moi de m'ouvrir à d'autres cultures, de communiquer et d'acquérir des valeurs d'écoute très importantes pour un acheteur.



Mon expérience professionnelle au sein d'AXA IM Paris (2 ans) m'a quant à elle permit de connaître et d'apprécier les valeurs fortes du travail en équipe, des objectifs et des délais.

Pour des raisons personnelles et professionnelles, j’ai choisit de m’orienter vers le métier d’acheteur, qui avec mes compétences et qualités, me permettront de devenir un bon collaborateur.



De nature dynamique et positive, je reste ouvert à toutes propositions de votre part.

Sincères salutations.



Mickael Lopes.

06 78 93 09 14



Mes compétences :

Informatique

Business Process Management

Gestion de projet

Sourcing

Conseil

Business Intelligence

ERP

Formation

Procurement

international

Achats

Conduite du changement