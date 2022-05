Mickaël LOPES

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Après l'optention du diplôme d'Architecte système, réseaux et sécurité de l'ETNA, j'ai décidé de commencer ma carrière au sein de l'équipe Cloud d'AZEO en tant que Consultant Cloud et Datacenter.



Passionné et curieux, je m'informe sur les technologies et solutions informatiques diverses.



Vous pouvez me retrouver sur mon blog (http:\\lopes.im) et me suivre sur Twitter: @lopesmick



Mes compétences :

Windows server

Windows

Linux

Mac OSX

WSUS

Alcatel Voip

Exchange server

Active directory

DHCP

Powershell

GPO

DNS

Watchguard

Vmware et Hyper V

ISI-COM

DCS

Suite system center

Cloud computing

Veeam

Architecture SI

Management