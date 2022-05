Directeur d’un magasin But indépendant Fougères, nous allons prochainement ouvrir un magasin à Vitré.



Nous sommes à la recherche d’hôtes/sses de caisse, de conseillères/ers de vente et d’un concepteur/trice cuisine et de magasiniers/tes/

Vous pouvez prendre contact mickael.mace@but.fr