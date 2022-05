Mickaël MAIREL

Véritable homme de challenge et de terrain, je suis, depuis près de 8 ans, dans le monde du bâtiment et des travaux publics. J ai pu découvrir, au cours de ces années, les rouages des marchés Publics et Privés en tant que fournisseurs mais aussi en tant que sous traitant.

Véritable ambassadeur du tube de forage PEVEFOR pour la société SOTRA SEPEREF ainsi que de mandrins PVC et tubes agricoles, ou encore chargé d'affaires, au cours de ces 3 dernières années, pour la vente et la réalisation de prestations d'étanchéité par géomembranes (EPDM, PEHD, PVC, Polypropilène, ...) pour la société SODAF GEO EST, j'ai pu construire des relations durables avec les acteurs du BTP dans le quart Nord Est France.

Mon parcours m'a fait connaître différents processus de vente, en passant par la vente directe B to C ("One Shot"), mais aussi par des cycles plus longs incluant la prescription, les études en avant projet, le ciblage de marché, le conseil et la préconisation auprès des Maîtrises d'Ouvrage et Maîtrises d’œuvre et entreprise de pose.

Toutes ces étapes m'ont permis d'acquérir une grande rigueur, mais aussi une grande autonomie dans mon travail.



Mes compétences :

Gestion du stress

Prospection commerciale

Prescription

Développement commercial

Autonomie commerciale

Prise de parole

Commercialisation des produits techniques

Organisation du travail

Sens du relationnel

Prescriptions

Microsoft Office

Internet