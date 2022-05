Gestion de projet :

- Pilotage de projet, Management d’équipe



Connaissance du domaine retail : supply chain, référentiel, tarifaire, …



Compétences informatiques :

- Base de données, technologies WEB, ERP (METI, Generix)

- Application spécialisé dans la gestion de la supply chain : DOM et WM (éditeur Manhattan), DLX (éditeur RedPrairie)



Bon relationnel interne et client, ouvert, volontaire et autonome



Mes compétences :

Gestion de Projet

Retail

Informatique