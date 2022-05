Mickaël MARTIN

Mes dernières fonctions m’ont permis de mener avec succès la mise en place d’une importante activité d'ingénierie d'un centre de travaux au sein duquel j’ai pu associer les différents pôles de compétences et permettre la prise en charge et l'assistance à maitrise d'oeuvre d’importants projets industriels gérérant un chiffre d'affaires de 2ME. J’ai assuré personnellement le pilotage des projets dans un souci de respect des engagements contractuels, de maintien de la rentabilité (MB 30%) et de formation des équipes de cadres technique à la conduite de projet pluri disciplinaires impliquant des intervenants extérieurs (sous-traitants & organisme de certification).



Aujourd’hui mon périmètre de compétence me permet de m’impliquer en toute autonomie dans le management d’unités ou d’équipes orientées sur les métiers de l’ingénierie dans des contextes nécessitant une grande maitrise de l’ensemble des processus techniques et commerciaux, montage et négociation des offres technico économiques ainsi que le management des services techniques.



Mes compétences :

Commerciales

Grands comptes

Management

Management de projets

Management de Projets Industriels

management des equipes

Management des équipes commerciales

Pilotage

Pilotage de projets

Projets industriels

Prospection

Recrutement

Techniques Management

Travail temporaire