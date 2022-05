Mickael MASIELLO

Titulaire d'un BTS en communication des entreprises et des institutions, je souhaite mettre en oeuvre mes compétences au service de l'entreprise qui me fera confiance.

Les missions variées auxquelles j'ai participé durant mon parcours scolaire et professionnel m'ont permis de confirmer mon intérêt et mon expérience dans le domaine de la communication et des moyens à mettre en oeuvre pour assurer la fonction d'assistant en communication.

Les compétences maîtrisés dans mes activités précédentes sont :

- Définition d'un plan de communication et création des supports de communication graphique internes et externes.

- Détermination de la charte graphique et création des pages web.

- Montage Photo ( adobe photoshop CS), Montage Video Informatisé, création et traitement Audio ( Acid Music Pro)

- Traitement de texte et Office Pro



Mes compétences :

Communication

Communication plan

Composition

Conception

Plan de communication

Stratégie

Stratégie de communication