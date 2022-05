Mickael MATRAS

Je suis actuellement Responsable Technique et Validation pour la société SOTAX, société leader dans le domaine de l'Instrumentation scientifique destinée à l'Industrie Pharmaceutique.



La société SOTAX est spécialisé en système de dissolution mais également pharmacotechnie et système automatisé pour la mesure d’uniformité de teneur et de dosage moyen. http://www.sotax.com/



J'interviens dans le cadre d'installation, qualification, maintenance, dépannage et support principalement sur des équipements semi-automatiques et automatisés.



Je suis basé sur la région lyonnaise et mon secteur géographique est le grand Est (triangle Strasbourg / Montpellier / Nice) mais potentiellement la France entière.



Mes compétences :

Développement Analytique

Informatique