Mickaël MELKONIAN

Travaillant depuis 1994 dans le monde informatique, j'apporte mon expertise en accompagnant les entreprises sur leurs problématiques de systèmes d'informations et les flux engendrés par ces derniers.



Ouvert et à l'écoute des besoins et contraintes de mes interlocuteurs, ma satisfaction est complète lorsqu'elle rejoint la leur à travers des solutions innovantes, pérennes et concrétisées que je fournis et mets en place avec mon équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

ITIL

Informatique de gestion

Base de données

Data mining

Architecture SI

Conception UML

Stambia

Microsoft SQL Server

Visual Basic

Oracle

Microsoft Windows

SQL

C++

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Access

SQL Server Reporting Services

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft .NET Technology

Java

SQL Server Integration Services

SAP

Microsoft C-SHARP

IP

WebSphere MQ

SQL Server Analysis Services

Microsoft Windows 2003 Server

Cognos Impromptu

Active Server Pages

UNIX

TCP/IP

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft Exchange Server

JavaScript

FTP

Audit

XML

Visual FoxPro

UML/OMT

Sybase

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows Server

Mercury Interactive TestDirector

ISO 900X Standard

HTML

COBOL

Supply Chain

Turbo Pascal

Seagate Crystal Reports

SMS

RUP

Novell Netware

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft SMS

Microsoft Excel

Microsoft SQL Server 2014

IBM WebSphere

Ethernet

EDI

Da