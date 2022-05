Mickael MERMIER-BILLET

Première expérience professionnelle chez Caran d'Ache en tant qu'Ingénieur Qualité. Ma mission était principalement orienté sur la mise en place de la norme ISO 9001:V2000.

Grâce à ce projet j'ai eu la possibilité d'implémenter la maintenance des équipements et l'étalonnage des instruments de mesure sur PM et QM de l'ERP SAP.

J'ai eu la possibilité d'être en relation avec tous les principaux processus d'un milieu industriel et ainsi définir la cartographie et les documents nécessaires (Procédures et instructions de travail).

Dans le cadre de l'amélioration continue, je me suis occupé de la restructuration du SAV ainsi que la mise en place d'un système de Workflow pour gérer toutes les demandes d'améliorations.



Avec ces différents projets, j'ai pu développer le coté terrain de ma formation, basée sur la bi-compétence en terme de systèmes d'informations et génie industriel.



La suite de mon expérience s'effectue chez LN Industries en tant qu'ingénieur qualité groupe. Ma mission principale est le développement du système qualité (ISO 13485 médical, ISO TS automobile...) ainsi que tous les projets en liens avec les processus (Déploiement d'un nouvel ERP, d'un système de gestion documentaire)

Membre du comité de direction, j'ai une vision claire sur les choix d'entreprises et du déploiement de chacune des divisions.



Aujourd'hui, j'ai voulu augmenter mes connaissances dans le domaine SAP, grâce à mon expertise dans les processus, mon intégration au sein d'un service Méthodes est facilité d'autant plus dans une manufacture comme Patek Philippe.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Gestion de projet

Management

Qualité

Qualité Système

SAP

Système d'Information

Système de Management