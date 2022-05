Mickael MEZEN

Je suis titulaire d'un diplôme professionnel de traduction dans les langues anglaise et espagnole. J'ai obtenu ce diplôme en 2009.



Après avoir exercé pendant près de deux ans dans l'enseignement du français langue étrangère, j'ai décidé en 2011 de me lancer dans la traduction/relecture.

Mes langues de travail sont l'anglais et l'espagnol.

Mon domaine d'application principal est l'automobile.

Très réactif, engagé, consciencieux et adaptable, je suis en continuelle recherche de clients/collaborateurs dans de nouveaux domaines, pourvu que mes compétences linguistiques puissent être appliquées et mon expérience utile.



Mes compétences :

Adaptabilité

Traduction espagnol français

Réactivité

Traduction anglais français

Relecture / corrections

Transcription audio

Rédaction