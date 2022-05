Mickael MOREAU

Dans le cadre de ma recherche d'emploi, je recherche un poste de responsable.



Titulaire d'un diplôme de niveau BEP et fort d'une expériences professionnelles significatives de 18 ans en tant que responsable, j'ai acquis les compétences nécessaires au management et à la gestion d'entreprise.



Mon énergie et mon sens de l'initiative, canalisé par un sens marqué de l’organisation et de la rigueur, m'ont permis d'assumer les missions qui m'ont été confiées.



Ainsi, j'ai pu exercer ces activités avec une marge d'autonomie reconnue.



Dynamique et motivé, je souhaite intégrer un groupe en collaborant à des projets d'entreprises constructifs et diversifiés.



Mes compétences :

dynamique

Management

Organisé

ponctuel

Réactif

Relationnel