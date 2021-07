Mickael MORTAIN

-- Actuellement en recherche d'emploi --



Après 5 ans dans la société Canaljeuxvideo, éditrice du site JVN.COM, sur lequel je travaillais en tant que responsable de la production de vidéo. - -



(Conception émission, réalisation, montage, organisation tournage, conception également des habillages, visuel et logos des émissions)



Très polyvalent et volontaire dans mon travail.



Grande connaissance Technique de la vidéo, la photo et la technique de l'image en règle générale.



Sens artistique, confection d'habillage, d'identité visuel, générique et composition graphiques animées ou fixes.



Très grand sens de l'organisation, de l'improvisation, et perfectionniste.



Expériences sur des shows live, spectacle vivants, projection vidéo sur scène, conception d'habillage live, gestion de diffusion. Installation de régie vidéo (Type Atem/Anaycast), étude des besoin et gestion de la production vidéo.



Expérience en Freelance -

Maîtrise de nombreux logiciels, Adobe Première, After-FX, Encore, combustion, 3Ds Max, Final Cut Pro.



14 ans d'expérience en montage vidéo



Passionné par les effets-visuels, utilisation du Chroma Key, matte-painting, incrustation et autres effets.



- Depuis 2000 - Création d'une identité personnel, une marque pour regrouper mes création sous le nom de "RAIN OF LIGHT", création d'un logo, d'un univers graphique, d'un logo animé pour signer mes productions.



Mes compétences :

Réactivités face aux problématiques

Intégration Vidéo web

Animation 3d

Conception site Internet

Adobe photoshop

Production audiovisuelle

Technique audiovisuel

Réalisation Emission Live Web

Conception Emission Web

Tournage Reportage Vidéo

Adobe Première

Utilisation Régie Type Atem

Réalisation Audiovisuelle

Gestion Equipe de tournage

Montage vidéo

Photographie

Réalisation

Cadrage

Marketing

Informatique