Mickael MOSCARDO

Issu d'une fomation d'Ingénieur Mécanique (I.F.M.A.), j'occupe actuellement le poste de Responsable Calculs et Essais au sein de la société S.N.O.P. (www.snop.eu).



Au sein du Bureau d'Etudes, j'encadre une équipe pluridisciplinaire. Nos principales missions sont d'orienter la conception et de dimensionner les produits (performances techniques) et les process d'emboutissage (faisabilité). L'optimum technico-économique est en permanence recherché. Pour ce faire, nous avons recours aux outils de simulation numérique : PAM-CRASH, RADIOSS, NASTRAN (mécanique) et AUTOFORM (emboutissage). J'ai également à ma charge la Validation Physique (Essais) de nos produits.



