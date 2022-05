Mickaël MOUILLÉ

Maj 2016



Et de 3 ans! Big Data, machine learning et analyse prédictive sont aux centre de nos récentes préoccupations.

Les Data c'est bien, en extraire des informations/décisions en un minimum de temps, c'est encore mieux! ^^

Segmentation de marché, reconnaissance d'image, système de recommandations... tout ça devient incroyablement accessible!



Coté Rich Media, l'agence Biborg qui nous fait confiance depuis 3 ans nous a généreusement accordé l'autorisation de mettre en valeur certains des projets que nous avions précédemment réalisés en marque blanche (pour des clients comme Warner Bros. / Sony / Ubisoft / ...)

Ce qui nous amène à une autre nouvelle qui se faisait attendre: nous avons enfin un site web! (il était temps...)

Rendez nous visite sur: http://www.potion-of-wit.com/



Maj 2015

Deuxième année bouclée depuis quelques mois et d'autres bonnes nouvelles:

- Achat d'un local pour enfin ne plus se sentir à l'étroit, où nous hebergeons nos amis de Cusus Ludi.

- Les campagnes rich media se sont succédées et nous sommes maintenant certifiés google sur leur plateforme d'advertizing Doubleclick!

- Le Data-mining n'est pas en reste, nous croisons maintenant les données de plus de 7000 sites webs avec les réseaux les plus connus ainsi que Steam, Twitch, Kickstarter, Reddit, etc...

- Nous avons organisé la 3ème édition de notre gamejam annuelle: La Grande Confiture de jeux. Bordeaux, Nantes et Paris participaient, dont le talentueux Deepnight. Comme chaque année les meilleurs projets étaient présent sur notre stand lors du salon Geekopolis.

- Le jeu n'a pas beaucoup avancé cette année mais maintenant qu'on a de la place, l'équipe risque de s'agrandir à nouveau ;)



Maj 2014

Après un an d'activité, un premier bilan plus que positif:

- Raphaël, notre nouveau développeur a rejoint l'équipe!

- Kickstarter et le crowdfunding font parler d'eux, j'en ai profité pour analyser et stocker les données de plus de 100,000 projets et plus de 5 millions de financeurs. S'ajoute donc une dimension Data Mining à nos services.

- Le jeu n'est pas en reste: Organisation de Game Jam (création de jeu en 48h) dans divers salons, j'enseigne le Game Design à Eartsup, une école du groupe IONIS (Epitech) et les premiers prototypes de jeux sont dans les tuyaux.

- Un site web? Toujours pas... c'est une honte... Mais je ne vais pas me plaindre d'être trop occupé ;)



Nous sommes en 2013. Après 3 ans chez Alkemi, le studio de jeux vidéo que j'ai co-fondé avec Alain Puget, je me dirige à présent vers de nouveaux projets et j'en profite donc pour créer ma société: Potion of Wit ("PoW" pour les intimes).



Au programme :

- Création de jeux : Après Transcripted que nous avons sorti en septembre 2012 sur Steam et son 82% en note metacritic, la barre est haut placée et le challenge d'autant plus motivant.

- Prestation de services dans le jeu et le web marketing, maintenant fort d'une expérience avec des Grands du divertissement comme Disney, Sony, Nintendo, Ubisoft ou encore Electronic Arts.



Pour me contacter :

mickael@potion-of-wit.com



