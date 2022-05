Mickael NEYRET-BONTHOUX

40 ans, marié, sans enfants.

D'origine lyonnaise et plus précisément caladoise (Villefranche sur Saône), j'ai habité Saint-Etienne de 1997 à 2009. Je suis retourné pour un temps en région lyonnaise entre 2009 et 2011.

Je suis maintenant en Australie pour une nouvelle vie.



Bonjour à tous et bienvenu sur mon profil,



Je suis actuellement en recherche d'un poste de Chef de Projets TIC sur la région de Sydney et suis disponible immédiatement.



N'hésitez pas à prendre contact si mon profil vous intéresse !



Bonne visite !



Mes compétences :

acheteur

Attentif

Commercial

Manager

Négociateur

Réactif

RIGOUREUX

Technique