Sandrine SCHNEITER

Issu du monde de la restauration de luxe, formatrice de terrain, responsable de la relation client/employer.Je me suis décidée en 2006 à créer ma propre société de coaching.



Mes domaines d'activités:



Accompagnement en développement personnel et professionnel



- Expertise dans la relation clients/employer dans le domaine du luxe.

- Coaching de performance individuel.

- Coaching de performance pour PME

- Coaching de cadres et de dirigeants.

- Coaching dans le milieu de la restauration et de l’hôtellerie.

- Coaching individuel de particuliers.



Domaines d’interventions



== > Positionnement des cadres et managers dans l’entreprise.

== > Accompagnement lors de réorganisation en entreprise.

== > Evolution de carrière.

== > Accompagnement dans la gestion des conflits en entreprise et en coaching de particulier.

== > Transition de vie pour les particuliers :

(Divorce, changement, mise à la retraite, cessation d’activité, aide pour négocier un virage dans la vie).





Mes formations:



- DEGH (diplôme européen de gestion hôtelière) - 1993

Institut VATEL – Nîmes



- MASTER en coaching – 2007

Institut de coaching international de Paris

Dirigé par Alain CAYROL



- Praticien PNL

Institut de Coaching International de Paris

Formateur : Alain CAYROL



Mes compétences :

PNL

Coach

Audit

Gestion des conflits

Formation

Développement personnel

Restauration

Performance