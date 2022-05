Mickael NOWACK

Formé en politiques européennes à l'Institut de Sciences Politiques de Strasbourg, j'ai travaillé deux ans dans l'innovation numérique et la levée de fonds européens dans le secteur public et semi public.



Mon parcours m'a conduit à une évolution personnelle qui a mené à la création de mon entreprise dans le secteur du bien-être à Strasbourg : Kérala Massage. Expert certifié en massages bien-être, je me spécialise dans l'accompagnement des sportifs et des musiciens de haut niveau, ainsi que dans l'hygiène de vie en entreprise (massages amma sur chaise ergonomique).



Par ailleurs en formation par correspondance en herboristerie avec l'Ecole Lyonnaise des Plantes et en BTS d'Esthétique-Cosmétique avec Karis Formation, je souhaite faire évoluer mon activité vers la formulation cosmétique, en laboratoire ou en développant ma propre gamme, ainsi que vers le domaine de l'enseignement.



Je suis ouvert à tout contact issu du monde du conseil, de l'artisanat, de la cosmétique, du bien-être en entreprise ou à destination des particuliers. Je cherche à développer des compétences en marketing et en référencement web.



Mes compétences :

Levée de fonds

Réseaux sociaux

Open source

Crowdsourcing

Économie numérique

Stratégie de communication

Analyse de données

Crowdfunding

Politique de la ville

Marketing territorial

Prise de parole en public et conduite de réun

Analyse stratégique

Gestion du stress

Gestion de projet

Droit européen

Multiculturalisme

Innovation