Mickael OUDOT

J'occupe actuellement le poste de Responsable Qualité dans une PME produisant des textiles à usages techniques.

Mon équipe et moi-même assurons la gestion des certifications ISO 9001 et ISO 13485 (dispositifs médicaux), la certification ASQUAL et le marquage CE des articles géotextiles, le suivi des réclamations clients et fournisseurs.

Nous assurons également les contrôles des matières à réception, des produits en cours et en fin de fabrication au sein du laboratoire de l'entreprise.





Mes compétences :

Norme ISO 9001

Norme ISO 13485

AMDEC

Textile

Rigueur

Analyse